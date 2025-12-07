احتفال عيد الشرطة الـ71: تدشين دوريات المرور 777 بشعار (نصر وعزّة.. أمن وأمان)

شهدت ولاية الخرطوم صباح اليوم واحدة من ضمن فعاليات الاحتفال بعيد الشرطة الـ71، الذي جاء هذا العام تحت شعار ” *نصر وعزّة.. أمن وأمان”* حيث دشّن الفريق شرطة عبدالفتاح عثمان رئيس هيئة التوجيه والخدمات، انطلاقة دوريات المرور *777* ومواتر التشريفة في خطوة تُجسّد عودة الروح لحركة المرور وتعزيز الانتشار الأمني بالولاية.

أشرف على فعاليات التدشين اللواء شرطة *هناي محمد إبراهيم* مدير دائرة مرور ولاية الخرطوم، و اللواء شرطة *خواض الشامي عبدالرحيم* مدير الإدارة العامة للمرور ومقرر لجنة احتفالات أعياد الشرطة، إلى جانب قيادات وضباط المرور.

ويأتي إطلاق دوريات *777* كإضافة نوعية لمنظومة العمل المروري، بما تسهم به في إحكام الرقابة، وتسهيل حركة السير، ورفع درجات السلامة المرورية في الطرقات، تماشياً مع جهود الشرطة لإعادة الخدمات وبسط الطمأنينة في ربوع الولاية.

الفعالية عكست ما تمثله أعياد الشرطة هذا العام من معاني النصر والعزة واستعادة القدرة على خدمة المواطن، فيما شكّل المشهد رسالة واضحة بعودة الحياة وانطلاق العمل الميداني بقوة نحو واقع أكثر أماناً واستقراراً.