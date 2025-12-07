المدير العام لقوات الشرطة يلتقى مدير عام إتحاد إذاعات الدول العربية

التقى الفريق أوّل شرطة حقوقي / أمير عبد المنعم فضل مدير عام قوات الشرطة السودانية بمقر إتحاد إذاعات الدول العربية بتونس المهندس عبدالرحيم سليمان المدير العام للإتحاد بحضور اللواء شرطة/ سر الختم موسى حمزة مدير المباحث المركزية واللواء شرطة د/محمد أحمد أبكر الدقّو مدير الإدارة العامة للتعاون الدولي واللواء شرطة د/ ياسر عثمان محمد علي مدير المكتب التنفيذي للرئاسة

وتفيد متابعات المكتب الصحفى للشرطة أن اللقاء تناول ملفَّ إذاعة ساهرون التابعة لقوات الشرطة السودانية وهي إحدى الإذاعات الأعضاء في إتحاد إذاعات الدول العربية وكيفية إعادة تشغيل الإذاعة من إستديوهاتها الرئيسة بالخرطوم بعد التحديات التي فرضتها الحرب ، إضافة إلى بحث آليات الاستفادة من المنصّات والخدمات السحابية التي يوفرها الاتحاد لدعم أعضائه، فضلًا عن إمكانات التعاون الفني والإستشاري التي تسهم في إستعادة الإذاعة لدورها الإعلامي

المهندس /عبد الرحيم سليمان أكد خلال اللقاء أهمية الدور الذي يقوم به إتحاد إذاعات الدول العربية في مساندة هيئات البث العربية ولا سيما في الظروف الإستثنائية من خلال ما يقدمه من دعم فني وتدريب وخدمات تقنية متقدمة ، إضافة إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات الإعلامية العربية ، مشددا على إستعداد الإتحاد لوضع منظوماته السحابية وخبراته الفنية في خدمة إذاعة ساهرون لتمكينها من إستئناف بثّها بصورة فعّالة ومستقرة

الزيارة تأتى في إطار سعي قوات الشرطة السودانية إلى إستعادة عمل مؤسساتها الإعلامية الحيوية وتأكيدًا للدور المحوري الذي يلعبه إتحاد إذاعات الدول العربية كمنصة عربية رائدة تجمع الهيئات الإعلامية وتوفر بنية تحتية تقنية ومعرفية تدعم إستمرارية العمل الإعلامي في أصعب الظروف.

المكتب الصحفي للشرطة