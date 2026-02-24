الخرطوم .. رئيس هيئة التوجيه والخدمات يتفقد عددا من الارتكازات

أكد الفريق شرطة حقوقى/ عبدالفتاح عثمان أحمد رئيس هيئة التوجيه والخدمات على الدور الكبير الذى ظلت تضطلع به دائرة الطوارئ والعمليات بشرطة ولاية الخرطوم فى حفظ الامن وحماية الممتلكات ، مبينا أن مسيرة قوات الشرطة ظلت حافلة بالبذل والعطاء والتضحية ، قدمت خلالها الشهداء والجرحى فى سبيل أن ينعم المواطن بالأمن والأمان

جاء ذلك لدى مخاطبته اليوم الإفطار الرمضانى لمنسوبى شرطة عمليات الخرطوم بحضور اللواء شرطة د/ أحمد على الخليفة مدير دائرة الطوارئ والعمليات بشرطة ولاية الخرطوم واللواء شرطة حقوقى د/ خواض الشامى مدير الإدارة العامة للاعلام والعلاقات العامة ، مشيدا بالدور الكبير لمنسوبى شرطة الطوارئ والعمليات فى تأمين العاصمة عبر أقسام الشرطة المنتشرة والإرتكازات والأطواف والتى أسهمت فى تعزيز الإستقرار بالولاية ، مشيرا الى أن شرطة العمليات ظلت حائط الصد لكافة المهددات وحالات الشغب التى تستهدف أمن وطمأنينة المواطن ، موجها منسوبى العمليات الى بذل المزيد من الجهود لتأمين حياة المواطنين والمحافظة على ممتلكاتهم وحسن معاملتهم مذكرا إياهم بأن الشرطة فى خدمة الشعب وأن يكون الردع لكل من يخالف القانون ، مجددا إهتمام قيادة الشرطة بتوفير كافة متطلبات العملية الأمنية

وتفيد متابعات المكتب الصحفى للشرطة أن رئيس هيئة التوجيه والخدمات تفقد عددا من الإرتكازات بالولاية حاثا القوات على اليقظة والعمل بهمة عالية ومسئولية.

المكتب الصحفي للشرطة