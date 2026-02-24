صحة الخرطوم تحكم ضبط النقل الاسعافي لجودة واستدامة الخدمات

قامت إدارة المؤسسات العلاجية الخاصة بوزارة الصحة بولاية الخرطوم بعمل إجراءات تراخيص عربات الاسعاف الخاصة لخدمات النقل الإسعافي، وذلك وفقاً للاشتراطات والمعايير المعتمدة لضمان جاهزية العربات وسلامتها لخدمة المواطنين في إطار تنظيم وتعزيز خدمات النقل الإسعافي الخاصة .

وأوضح د. محمد أحمد الشيخ، مدير إدارة المؤسسات العلاجية الخاصة، في تصريح صحفي أن إجراءات الترخيص جاءت بعد استيفاء كافة متطلبات الجاهزية الميكانيكية والطبية، عبر كوادر طبية وهندسية مؤهلة، مشيراً إلى حرص الإدارة على تطبيق الضوابط والمعايير لضمان تقديم خدمة إسعافية آمنة ومطابقة للاشتراطات الفنية.

ودعا جميع الجهات والمؤسسات العاملة في مجال النقل الإسعافي إلى ضرورة توفيق أوضاعها والمبادرة بإكمال إجراءات الترخيص، بما يسهم في تعزيز السلامة العامة والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

سونا