حدوث ظاهرة اصطفاف الكواكب السبت القادم

من المتوقع أن تشهد السماء بعد غروب شمس يوم السبت المقبل الموافق 28 فبراير 2026م، ظاهرة تُعرف بـ(اصطفاف الكواكب) أو (موكب الكواكب)، حيث تظهر (6) كواكب في ترتيب ممتد عبر السماء.

وأوضح د. معاوية شداد، رئيس الجمعية السودانية لعلوم الفلك والفضاء في تصريح ، أنه يمكن وصف هذه الظاهرة بأنها “تحاذٍ بصري” من منظور الراصد على سطح الأرض، مشيراً إلى أن الكواكب المشاركة في الحدث هي: عطارد، الزهرة، المشتري، زحل، أورانوس، ونبتون.

وأشار إلى أن هذه الكواكب ستكون على الجانب نفسه من الشمس، مما يتيح إمكانية رصدها بعد الغروب باتجاه الأفق الغربي إلى الجنوب الغربي.

ونبه إلى أن مصطلحي “الاصطفاف” أو “الموكب” لا يعنيان وقوع الكواكب في خط مستقيم فعلي في الفضاء، وإنما ظهورها متقاربة في جزء واحد من السماء وفق منظورنا الأرضي.

وأضاف أن كوكبي الزهرة والمشتري يعدان الأكثر وضوحاً للعين المجردة بعد الغروب، بينما يكون عطارد وزحل أقل سطوعاً ويظهران بصعوبة قرب الأفق، في حين يتطلب رصد أورانوس ونبتون استخدام تلسكوب.

وأوضح أن أفضل وقت لمحاولة مشاهدة أربعة كواكب بالعين المجردة خلال الفترة ما بين 20 إلى 50 دقيقة بعد غروب الشمس.

وبيّن أن هذه الظاهرة لا تتكرر بصورة منتظمة، لافتاً إلى أن أقرب اصطفاف مماثل بعد هذا العام سيكون في 8 سبتمبر 2034م بمشاركة سبعة كواكب، ثم في 15 أغسطس 2040م بمشاركة خمسة كواكب.

