تنفيذي مروي يدشن إستئناف إصدار البطاقة القومية بالسجل المدني

دشّن المدير التنفيذي لمحلية مروي الأستاذ دفع الله محمد صديق ، بمقر السجل المدني مروي اليوم ، إستئناف عمليات إصدار البطاقة القومية، بالمحلية بعد توقف دام لأكثر من ثلاث سنوات.

ذلك بحضور لجنة أمن المحلية وإدارات السجل المدني والجوازات .

وحيا المدير التنفيذي للمحلية مجهودات السجل المدني إدارة” وعاملين في تسهيل معاملات وإجراءات المواطنين والعمل علي تهيئة بيئة العمل علي الوجه الأكمل.

من جهته أكد مدير إدارة السجل المدني بالمحلية المقدم محمد عوض أن إستئناف عمليات إستخراج وتجديد البطاقة القومية يمثل خطوة مهمة في خطة عمل الإدارة الرامية لتوفير وتيسير كافة إجراءات المستندات الثبوتية للمواطنين.

سونا