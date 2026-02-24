اللجنة الفنية لمنع التحصيل غير القانوني تواصل جولاتها بالولايات

بدأت اللجنة الفنية لمنع التحصيل غير القانوني، برئاسة المستشار العام محمد حاج آدم حسن الطاهر، اليوم جولات تفقدية على نقاط التحصيل بالطريق القومي في ولايتي نهر النيل والشمالية.

وشملت الجولة القطاع الشمالي بكافة نقاط التحصيل على الطريق القومي بالولايتين، على أن تمتد لتشمل معبري أرقين وأشكيت. وأوضح رئيس اللجنة، مولانا محمد حاج آدم، في تصريح صحفي، أن الجولة تأتي ضمن مواصلة الزيارات الميدانية للقطاع الشمالي، عقب الفراغ من طواف القطاع الشرقي الذي شمل ولايات البحر الأحمر وكسلا والقضارف.

وأكد أن اللجنة ستقف ميدانياً على إجراءات التحصيل المتبعة، وتدوين الملاحظات بشأن بعض النقاط، تمهيداً لتضمينها في تقريرها وإصدار التوجيهات اللازمة للمعالجة.

وأشار إلى أن الهدف من الجولة يتمثل في منع إعاقة حركة السير بالطريق القومي، والحد من التجنيب والتجاوزات، وإزالة التقاطعات بين التشريعات الاتحادية والولائية، إلى جانب مراجعة الرسوم المفروضة.

وتضم اللجنة ممثلين لوزارات المالية والعدل، وجهاز المخابرات العامة، والاستخبارات العسكرية، والشرطة، والحكم الاتحادي، وديوان الحسابات، إضافة إلى اتحاد أصحاب العمل.

سونا