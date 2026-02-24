وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تستنكر الهجوم الإرهابي على جامعة كردفان

أدانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان لها الهجوم الغادر الذي نفذته مليشيات الدعم السريع المتمردة بطائرة مسيّرة على مباني جامعة كردفان بمدينة الأبيض يوم امس الاثنين ، والذي تسبب في تدمير أكبر القاعات الدراسية بالجامعة، وهي قاعات كردفان وغبوش والذي يأتي ضمن سلسلة من الهجمات التي تنفذها المليشيا الارهابية بالمسيرات على المدن الآمنة، في محاولات يائسة لترويع المواطنين الآمنين المستقرين، وتهجيرهم وتعطيل المسيرة التعليمية وعودة الحياة المدنية إلى طبيعتها

وأكدت الوزارة أن استهداف الجامعة يأتي ضمن سلسلة اعتداءات طالت مؤسسات التعليم العالي بعدد من الولايات، معتبرة ذلك انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي المرافق التعليمية.

وأشارت إلى أن مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي تعرضت لتدمير ممنهج، حيث طال التخريب مؤسسات حكومية وأهلية وخاصة بولاية الخرطوم وعدد من الولايات الأخرى، ما أدى إلى أضرار بالغة في المباني والمنشآت والبنى التحتية.

وجددت الوزارة إدانتها للاعتداء، مؤكدة أن استهداف مؤسسات التعليم العالي يُعد جريمة مكتملة الأركان وانتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الوطنية والدولية التي تكفل حماية المؤسسات الأكاديمية بوصفها مرافق مدنية محمية.

كما حمّلت مليشيا الدعم السريع المتمردة المسؤولية القانونية والأخلاقية عن هذه الانتهاكات، ودعت المجتمعين الإقليمي والدولي والمنظمات المعنية بالتعليم وحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الهجمات بوضوح، والعمل على تصنيف المليشيا كجماعة إرهابية، مؤكدة أن الاعتداء على الجامعات يمثل اعتداءً على حق الطلاب في التعليم الآمن والمستقر.

واختتم البيان بالتأكيد على أن مسيرة التعليم العالي ستستمر، مع التزام الدولة بإعادة تأهيل ما تضرر من المؤسسات التعليمية وحمايتها.

سونا