الجزيرة تستضيف الاجتماع الأول لمديري الإدارات العامة وأمناء الزكاة بالولايات

أشاد الأستاذ مرتضى إسماعيل البيلي، والي الجزيرة بالإنابة، بالجهود التي اضطلع بها ديوان الزكاة خلال فترة الحرب في دعم الأسر الفقيرة والمتعففة، وتوفير احتياجات مراكز الإيواء، إضافة إلى الأدوار التي قادها بعد الحرب في تطبيع الحياة ودعم برامج العودة الطوعية.

وأكد أن انعقاد الاجتماع بمدني يجسد تعافي الولاية وانطلاقة مسيرة التنمية، مثمناً الأداء المتميز للديوان خلال العام 2025م، خاصة في إطلاق سراح النزلاء، ودعم المجهودات المختلفة، وتوفير السلال الغذائية لأسر الشهداء والتكايا بالمستشفيات، إلى جانب توزيع بطاقات التأمين الصحي. وأعلن أن العام 2026م سيكون عاماً للتأسيس والنهوض.

من جانبه، استعرض الأمين العام لديوان الزكاة، مولانا أحمد إبراهيم عبد الله، جهود العاملين في جمع أموال الزكاة وتوزيعها على مستحقيها، مشيراً إلى تحقيق نسبة جباية بلغت 164% خلال العام الماضي. وأوضح أن الالتزام بأداء الزكاة يسهم في حفظ المال والصحة وتحريك الاقتصاد والمجتمع، مبيناً أن الاجتماع سيناقش تقييم أداء العام المنصرم وإجازة خطة 2026م وفق الاستراتيجية الخمسية التي أعدها الخبراء.

من جهته عبّر الأستاذ عصام الدين موسى دفع الله، أمين ديوان الزكاة بالولاية، عن فخره باستضافة الاجتماع بمشاركة الأمين العام، مؤكداً أن المداولات ستركز على قضايا الفقراء والمساكين وتعزيز البرامج الموجهة لهم.

سونا