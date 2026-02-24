توجيهات واشتراطات جديدة لشركات الإعلان التجاري لمزاولة العمل بالخرطوم

وجهت محلية الخرطوم شركات الإعلان التجاري بالاضطلاع بدورها كاملا في استعادة تطبيع الحياة بالخرطوم والمشاركة بفعالية في إعادة إعمار العاصمة عبر الالتزام بمعايير الجودة في نشر المواد الإعلانية في الطرق والمواقع الاستراتيجية بالتماشي مع سياسة الولاية فيما يلي تهيئة البيئة المناسبة لعودة المواطنين لولاية الخرطوم.

وشدد الاجتماع المشترك بين المحلية وممثلي شركات الإعلان المتعاقدة مع المحلية برئاسة المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير وبحضور ممثل الشركات محمد الفاتح زكريا اليوم بالشروع في إزالة وصيانة اللافتات الإعلانية بالطرق والتي تآثرت بالحرب علاوة على إزالة كافة التشوهات البصرية المتعلقة بالمواد الإعلانية .

كما وجه الاجتماع بضرورة توفيق أوضاع شركة الإعلان التي تمتلك حصرية الإعلان بالمحلية واستكمال كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بمزاولتها للعمل توطئة لاستئناف نشاطها بالتوازي مع حملات تأهيل وتجميل الطرق بالمحلية.

سونا