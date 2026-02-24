أمانة إقليم العاصمة القومية الخرطوم تلتقي رئيس الحركة الدكتور جبريل

التقي مولانا احمد ادم بخيت امين الاقليم ونائب رئيس حركة العدل والمساواة السودانية وبرفقته امناء محليات الخرطوم السبعة وامناء الامانات التنفيذية بالاقليم بالسيد الدكتور جبريل ابراهيم محمد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي ورئيس حركة العدل والمساواة السودانية ! حيث أطلعتُه على مجمل الأوضاع التنظيمة بامانة اقليم العاصمة القومية الخرطوم بداية تلقي السيد رئيس الحركة تقرير شامل فيما يتعلق بالجوانب الأمنية والإنسانية والخدمية بالخرطوم، في ظل التحديات الراهنة التي تمر بها البلاد.

وقدمتُ خلال اللقاء تنويراً مفصلاً حول جهود أمانة الإقليم في تعزيز وترسيخ البناء التنظيمي والهيكلي المحكم عبر خطة بمواعيد زمنية محددة تسير بخطي ثابته لانجازها في المدة المحددة،

كما استعرض امين التنظيم والادارة الدكتور عادل حسب الله سليمان الاحتياجات العاجلة لامانة الإقليم، مؤكداً أهمية تكامل الأدوار بين المستوى الاتحادي والإقليمي لبناء تنظيم قوي متماسك تلبي تطلعات واشواق جماهير الشعب السوداني بالخرطوم في المرحلة الحالية ومستقبلا، بما فيها الاستجابة لتطلعات مواطني العاصمة القومية في الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.

وقد أكد رئيس الحركة دعمه واهتمامه بأوضاع امانة الإقليم التي تمثل صرة الحركة والسودان كافة ، واستعداده لتقديم ما يلزم من دعم لتعزيز البناء التنظمي والهيكلي، و قد وعد سيادته بالعمل مع أمانة الاقليم جنبا الي جنب تاكيدا على حرص الحركة لدعم جهود البناء التنظيمي واستجابة لتطبيع الحياة وعودتها الي الخرطوم والمساهمة في دفع عجلة التنمية والإستقرار.

*اعلام الامانة*

23/2/2026

*العاصمة القومية* الخرطوم