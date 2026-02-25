الخرطوم.. الأرشفة الإلكترونية ودعم مشروع واحة نظم المشاريع الزراعية

عقد الدكتور سر الختم فضل المولى عبد اللطيف، المدير العام لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري بولاية الخرطوم، الثلاثاء، لقاءً مع العاملين بالإدارة العامة للأراضي الزراعية، بحضور المهندس زراعي الصاوي الأمين عباس، مدير الإدارة، ومهندس موسى الباشا مدير الإدارة العامة للموارد البشرية والمالية، ومدير الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي والمعلومات، ومديري الإدارات الفرعية والأقسام المتخصصة والعاملين بالإدارة.

قدم مدير الإدارة العامة للأراضي الزراعية شرحًا مفصلًا عن دور الإدارة وأقسامها، باعتبارها جهة إيرادية فاعلة، مبينًا القوى العاملة والإمكانيات الفنية في تقنين عمل الأراضي الزراعية في الولاية، بإتباع الإجراءات القانونية لعمل المسوحات الجغرافية والحصر والتصرف والحيازات

واشاد المدير العام للوزارة بالدور الطليعي للادارة العامة للأراضي الزراعية، باعتبارها جهة إيرادية فاعلة، مؤكدًا حرص الوزارة في تذليل المعوقات التي تعترض سير العمل وتحسين بيئة العمل، وأعادة ما فقد ودمر جراء الحرب، مطالبًا بتضافر الجهود وتقديم التضحيات لتجاوز المرحلة

من جانبها اوضحت مديرة التخطيط الاستراتيجي والمعلومات، ان الخطة الاستراتيجية العامة 2026م-2036م، التي تضمنت الأرشفة الإلكترونية ودعم مشروع واحة نظم المشاريع الزراعية .والربط الشبكي بين إدارات الأراضي والأراضي الزراعية بالولاية

من ناحيتهم أوضح العاملون بالإدارات، المعوقات التي تعترض سير العمل، المتمثلة في إعادة تأهيل بيئة العمل، وتعويض ما فقد في فترة الحرب من معدات مكتبية وأثاثات وسائل النقل والسلامة المهنية للسجلات، مطالبين بقيام الدورات التدريبية والورش لتأهيل الكوادر والربط الشبكي والمعلومات لتسهيل الإجراءات.