ألف حاج وحاجة بالشمالية يسجلون لاداء حج 1447 هجرية

أكد مدير إدارة الحج بأمانة الحج والعمرة بالولاية الشمالية دكتور ابراهيم عبد الوهاب ان اجراءات التسجيل المبدئي لاداء حج العام 1447 هجرية تتواصل بصورة طيبة بجميع مكاتب الحج بالمحليات.

واشار في تصريح (لسونا) ان عدد الحجاج المسجلين حتي يوم امس بلغ ألف حاج وحاجة .

ودعا الراغبين في اداء الفريضة الاسراع في التسجيل بكافة المحليات ،مضيفا ان لجنة عطاءات ترحيل حجاج الولاية الى ولاية البحر الاحمر وعطاء تقديم خدمات سواكن لحجاج الولاية بولاية البحر الاحمر وعطاء ترحيل أمتعة حجاج الولاية من ولاية البحر الاحمر إلى محليات الولاية الشمالية قامت بفرز العطاءات للشركات وأسماء الاعمال وفتح المظاريف وفق الشروط والمواصفة والشفافية المعتمدة من اللجنة.