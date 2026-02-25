ضبط أدوية مهربة وغير مطابقة بالقضارف

في إطار أدواره الرقابية والتنظيمية لضبط سوق المنتجات الدوائية، نفذ فرع المجلس القومي للأدوية والسموم بولاية القضارف اليوم جولة إشرافية ورقابية شملت عدداً من الصيدليات ببلدية القضارف، وذلك ضمن خطة الفرع الرامية إلى إحكام الرقابة الدوائية وضمان مأمونية الأدوية المتداولة.

وأوضح الفرع أن الحملة أسفرت عن ضبط كميات من الأدوية المهربة، وأخرى غير مسجلة، إلى جانب أدوية منتهية الصلاحية، حيث تمّت مصادرتها فوراً واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك وفقاً لأحكام قانون الأدوية والسموم واللوائح المنظمة للعمل الصيدلي.

وأكد فرع المجلس إستمرار الجولات التفتيشية بصورة دورية ومكثفة، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، تحقيقاً لتوفير منتجات دوائية آمنة وفعّالة، وصوناً للصحة العامة وحمايةً للمواطنين من مخاطر تداول الأدوية غير المطابقة للاشتراطات.

ودعا الفرع أصحاب الصيدليات وموردي الأدوية إلى الإلتزام بالضوابط القانونية والتنظيمية، وعدم التعامل مع مصادر غير معتمدة، مشدداً على أن الرقابة الدوائية تمثل مسؤولية مشتركة تستوجب التعاون لضمان سلامة الإمداد الدوائي بالولاية.

