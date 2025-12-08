انقطاع تام للتيار الكهربائي في عموم البلاد

\u0627\u0639\u0644\u0627\u0646\u062a \u0634\u0631\u0643\u0629 \u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0621 \u0627\u0644\u0633\u0648\u062f\u0627\u0646 \u0639\u0646 \u0627\u0646\u0642\u0637\u0627\u0639 \u062a\u0627\u0645 \u0644\u0644\u062a\u064a\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0641\u064a \u0639\u0645\u0648\u0645 \u0627\u0644\u0628\u0644\u0627\u062f \u0628\u0633\u0628\u0628 \u0639\u0637\u0644 \u0641\u0646\u064a \u0645\u0641\u0627\u062c\u0626 \u0648\u0646\u0639\u0645\u0644 \u0639\u0644\u0649 \u0625\u0635\u0644\u0627\u062d\u0647 \u0648\u0625\u0639\u0627\u062f\u0629 \u0627\u0644\u062a\u064a\u0627\u0631