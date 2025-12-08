سياسية

انقطاع تام للتيار الكهربائي في عموم البلاد

2025/12/08
كهرباء

اعلانت شركة كهرباء السودان عن انقطاع تام للتيار الكهربائي في عموم البلاد بسبب عطل فني مفاجئ ونعمل على إصلاحه وإعادة التيار

