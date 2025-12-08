❤️ منية مجدي: أنا ما بكيت مباراة أنا بكيت السودان

كانت أمنياتنا الكبيرة في لحظة فرح لحظة نرفع فيها راسنا ونحس إنو السودان (رغم كل البمرّ بيهو ) لسه قادر يفرح.

استضافتي ما بس بسبب الدمعة ، التي يحسبها البعض لاجل المباراة بل كانت صوت وطن كامل موجوع وطن اتقطع بالحروب والفقد والحنين.

وجودي في المقابلة ما كان عني. كان عن شعب كامل.

عن أم بكت، وعن زول فقد، وعن ملايين منتظرين لحظة أمل.

ولو العالم انتبه، فدا لأنو الحقيقة بتفرض نفسها وما في شي أقوى من حب الوطن لما يمتلكك.