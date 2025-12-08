منوعات
❤️ منية مجدي: أنا ما بكيت مباراة أنا بكيت السودان
استضافتي ما بس بسبب الدمعة ، التي يحسبها البعض لاجل المباراة بل كانت صوت وطن كامل موجوع وطن اتقطع بالحروب والفقد والحنين.
كانت أمنياتنا الكبيرة في لحظة فرح لحظة نرفع فيها راسنا ونحس إنو السودان (رغم كل البمرّ بيهو ) لسه قادر يفرح.
وجودي في المقابلة ما كان عني. كان عن شعب كامل.
عن أم بكت، وعن زول فقد، وعن ملايين منتظرين لحظة أمل.
ولو العالم انتبه، فدا لأنو الحقيقة بتفرض نفسها وما في شي أقوى من حب الوطن لما يمتلكك.
أنا ما بكيت مباراة
أنا بكيت السودان.
والشي البشرفني فعلاً إنو دمعتنا وصلت قلوب ناس كتار واحترموا مشاعرنا، وعرفوا إنو وراها وطن واقف رغم الألم
يكفيني فخر باعتزازي بحب وطني واي شخص منتقد فانت تعبر عن شخصك وبيئتك وكيف ترى نفسك
وتحياتي
رصد وتحرير – “النيلين”