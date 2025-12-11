أطعمة ومشروبات غير متوقعة تسبب تسوس الأسنان

كشف طبيب الأسنان البريطاني الدكتور ديراج سيتيا، ذو الخبرة الطويلة، أن تسوس الأسنان لا يرتبط فقط بتناول الحلوى، بل بسلسلة من الأطعمة نتناولها يومياً قد تكون شديدة الخطورة دون أن ندري.

ووفقاً لتقرير على موقع “نيوز18″، أوضح الدكتور سيتيا: “الأطعمة اللزجة والسكرية من أبرز الأسباب، مثل الشوكولاتة، الكراميل، وحتى الزبيب، لأنها تلتصق بالأسنان وتمد البكتيريا بالوقت الكافي للنمو وإنتاج الأحماض”.

كما نبه إلى أن الأطعمة المكررة كالخبز ورقائق البطاطس “تتحلل بسرعة إلى سكريات، مما يعزز تآكل المينا”.

وأضاف: “المشروبات السكرية كالمشروبات الغازية والعصائر المعبأة لا تحتوي فقط على كميات عالية من السكر، بل تمزج بين السكر والحمضية المنخفضة، ما يضاعف أثرها التآكلي على الأسنان”.

لكن الصدمة تكمن في ما يسمى بـ”السكريات الخفية”، فمنتجات مثل الزبادي المُنكّه، الكاتشب، حبوب الإفطار، وحتى بعض الصلصات، قد تحتوي على سكريات مضافة بشكل غير ظاهر، ويطالب سيتيا بقراءة الملصقات الغذائية بعناية.

لكن هناك بديل صحي، يتمثل في الفواكه والخضراوات المقرمشة (كالتفاح والجزر) تحفز اللعاب وتنظف الأسنان طبيعيًا، بينما الجبن والزبادي العادي يمدان الأسنان بالكالسيوم والفوسفات الضروريين.

الحل النهائي في النظافة

وبحسب الخبراء، فإن التنظيف اليومي بالفرشاة ومعجون فلورايد، واستخدام الخيط، وزيارة الطبيب بانتظام، هو خط الدفاع الأقوى ضد التسوس وأمراض اللثة.

