عزمي وACD Advanced Cargo Declaration التصريح المسبق للشحنات ..

فاروق فريد ..

سلامات عزمي – لعلك تدرك مسؤولية الكلمة حين تتصل باقتصاد بلد في حالة حرب وبقطاع تجاري مثقل بالضغوط منذ سنوات ، فالنقد يفقد قيمته حين يبنى على قراءة مقتصرة او يختزل في رؤية واحدة تقدم للرأي العام بوصفها الحقيقة الكاملة. فقد جاء مقالك الاخير حول نظام التصريح المسبق للشحنات ناقصا من حيث غياب القراءة التخصصية التي تقتضيها مسالة جمركية وتقنية بهذا التعقيد ، اذ اختزل نظاما دوليا معمول به في عشرات الدول في كونه قيدا مفاجئا متجاهلا السياق الاوسع الذي نشا فيه .

فالتصريح المسبق للشحنات ليس اجراء طارئا او اجتهادا معزولا عن حركة التجارة العالمية ، بل احد ادوات تامين وتسهيل التجارة المعتمدة دوليا ، ففي الانظمة التقليدية لا تبدا الجمارك مراجعة المستندات وتقييم الشحنات الا بعد وصول السفن وتفريغ الحاويات في الموانئ، وهو ما يفضي الى التكدس وتاخير الافراج وارتفاع تكاليف التخزين والرسوم ، اما في نظام التصريح المسبق للشحنات فيتم نقل توقيت الفحص الى ما قبل الشحن من ميناء التصدير ، والمقصود هنا ليس الفحص المادي للحاويات وانما التدقيق المعلوماتي والتحليلي للبيانات والمستندات – بما يتيح تصنيف الشحنات مسبقا وتوجيه الجهد الرقابي الى الشحنات عالية المخاطر وتسريع الافراج عن البضائع المطابقة للمعايير والحد من الضغط على الموانئ ..

ومن زاوية الايرادات لا يستهدف هذا النظام تحميل المستورد اعباء اضافية بلا جدوى، وانما معالجة ثغرات مزمنة في التصريح او الاقرار – والحد من التقليل (المتعمد) في القيم والكميات في الاوراق ، وتمكين الجمارك كذلك من مطابقة البيانات قبل وصول البضاعة وقد اثبتت تجارب عديدة ان هذه المقاربة اسهمت في استرداد إيرادات كانت تفقد سنويا .

وفي السياق الافريقي مثلا – طبقت انظمة مماثلة في ما يقارب ثلاثين دولة عبر اشعار تتبع الشحنات الالكتروني

Electronic Cargo Tracking Note – ECTN

او معلومات الشحن المسبق

ACI Advanced Cargo Information .

لا باعتبارها عبئا اضافيا – بل كجزء من مسار تحديث مؤسسي اوسع ، يشمل تعزيز الرقابة وبناء قواعد بيانات تجارية تستخدم في التخطيط وصنع السياسات ..

لقد حول مقالك الاخير نتيجة – استعجالك المعتاد – نقاشا اصلاحيا ومؤسسيا مشروعا الى خطاب يثير القلق ، ووضع المستوردين في مواجهة غير ضرورية مع اجراء يمكن ان يكون في صالحهم لا ضدهم – بل ويمكن ان يسهم في صالح البلاد عبر الارتقاء بالخدمة الى مستويات اكثر كفاءة وتعزيز الايرادات من خلال التاكد الملزم من مطابقة بيانات البضائع واعدادها وكمياتها الحقيقية ..

فاروق فريد