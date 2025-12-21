مرات كتيرة نحن بندخل نفسنا في حزن وقلق وتوتر، ونشيل كمية مشاعر سلبية، بس بسبب تفسيرنا للمواقف… بدون أي دليل، ولا تحقق من صحة التفسير ده.

خلونا نخليها قاعدة مريحة في حياتنا: طالما أنا فسّرت الموقف، فده ما حقيقة ولا واقع، وبالتالي ما لازم يوجعني ولا يشغلني، لأنه وارد أكون غلطان.

وبرضو لو الآخرين فسّروا موقفي بطريقتهم، نرجع نقول: لا حقائق، لا واقع… دي أفكارهم هم، ما بتخصني ولا بتهمني.

بالطريقة دي، إنت بتحرر روحك من حمل تقيل، ومن كمية كبيرة من مشاعر المرهقة والإنهاك الكانت قاعدة على كتافك بس بسبب تفسيرك… وتفسيرهم.

بس خلاص يلا انطلقوا وافرحو بلا تفسير بلا قالو بلا قلنا