البرهان: نقول لحلفاء المليشيا في الخارج السودان مفتوح للجميع ( تعالوا كان تقدروا)

البرهان من تركيا:

> واجهنا الإمارات مرة أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية بحضور ممثلي الرباعية.. كان وفدنا بقيادة وزير الخارجية ومدير جهاز الأمن والمخابرات وقائد الاستخبارات ولم يستطع وفد الإمارات الدفاع عن نفسه فكيف تصر الإمارات على وضع نفسها كوسيط ؟

> علاقتنا بتركيا منذ اليوم ستصبح علاقة استراتيجية مستقبلية وممتدة

> لن نقبل بهدنة ولا بوقف إطلاق نار طالما ظلت المليشيا موجودة في شبر واحد في السودان

> نقول لحلفاء المليشيا في الخارج السودان مفتوح للجميع ( تعالوا كان تقدروا)

> الذين كانوا ينصحونا بالإستسلام في السابق عليهم بمناصحة المليشيا الآن بالإستسلام

نقلاً من صفحة حسن إسماعيل

رصد – “النيلين”