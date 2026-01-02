الناشط عثمان ذو النون يرد على القائد “إبراهيم دينا”: (تانى ما اسمع زول يقول البحر والنهر …اسياد البحر قالوا كلمتهم ونحن اسياد النهر وكلمتنا شعب واحد جيش واحد)

رد الناشط, والسياسي, السوداني, المعروف عثمان ذو النون, على إبراهيم دينا, قائد قوات تحرير شرق السودان والقائد بتحالف القوي العسكرية المشتركة لحماية شرق السودان.

وبحسب رصد متابعة محرر موقع النيلين, فقد كتب ذو النون, على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, تدوينة حظيت بتفاعل واسع.

وقال الناشط في تدوينته: (ربما أخطأ القائد ابراهيم دنيا فى بعض الكلمات … وربما أخطأنا فى الرد عليه بالنفس الحار …ولكن لن ننسي جمال المشهد وكل قيادات شرق السودان على قلب رجل واحد ولن ننسي هزيمته الساحقة لخطاب العنصرية المدعوم من المليشيا واسيادها.. تانى ما اسمع زول يقول البحر والنهر … اسياد البحر قالوا كلمتهم.. ونحن اسياد النهر … وكلمتنا شعب واحد جيش واحد شعب واحد …).

وتابع بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (لمن يتهكم بكلمات خارج النص … الأورطة الشرقية قدمت شهداء فى تحرير الجزيرة .. تقبلهم الله وكل شهدائنا اي زول عنصرى الي الجحيم ايراهيم دنيا حتى لو اختلفنا معاهو … جلدنا وما بنجرو في الشوك).

محمد عثمان _ النيلين