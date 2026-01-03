شاهد بالفيديو.. السلطانة هدى عربي تحتفل بالعام الجديد بلقطة ملفتة وتعلق: “كتر خير الايام البتدرسنا وتفتح عيونا على حاجات كتيرة وبتوعينا ياخي كتر خير الخبرة ذاتو”

احتفلت الفنانة السودانية, الشهيرة هدى عربي, بالعام الجديد 2026, بلقطة من إحدى حفلاتها الأخيرة قامت بنشرها على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نشرت سلطانة الطرب صورة لها وهي تضحك خلال إحيائها حفل غنائي في خواتيم العام 2025.

وكتبت هدى عربي, على الصورة التي لاقت إعجاباً منقطع النظير: (كتر خير اي سنة عدت بخير اتعلمنا فيها الكتير…. كتر خير الايام البتدرسنا وتفتح عيونا على حاجات كتيرة وبتوعينا …..ياخي كتر خير الخبرة ذاتو).

وتابعت الفنانة الشهيرة بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: (كتر خير اي حاجة حلوة حصلت معانا حتى لو بعد تعب … الحمد لله على السنين العشناها وما وقفنا في “العترات والغدرات” شلنا السمح بس معانا و ح نواصل لو ربنا مد في ايامنا شايلين المحنة همنا نبني جنة).

محمد عثمان _ النيلين