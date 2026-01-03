شاهد بالفيديو.. مع بداية العام الجديد.. ناشطة سودانية تعود لزوجها بعد انفصال دام 13 عام

أعلنت ناشطة سودانية, في تدوينة على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, عن عودتها لزوجها بعد انفصال دام 13 عام.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد جاءت تدوينة الناشطة مع طلع العام الجديد 2026, ما أعتبره متابعيها خطوة مفرحة في السنة الجديدة.

ونشرت “سارة جميل”, مقطع فيديو من عقد قرانها على والد أبنائها من جديد, وذلك على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, وسط تهانئ وتبريكات المئات من متابعيها.

وكتبت, الناشطة بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (تم عقد قراني اليوم بالسفارة السودانيه بسلطنة عمان علي ابو أبنائي احمد المصطفي بعد انفصال دام 13 عام والحمدلله من قبل ومن بعد).

محمد عثمان _ النيلين