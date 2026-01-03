الاعيسر: رغم التحديات ظل الشعب السوداني محتفظاً بقدرة لافتة على الصمود، وبإرث غني من قيم التعايش والتسامح والانتماء الوطني

قال وزير الثقافة والاعلام والسياحة الاستاذ خالد الاعيسر ان الذكرى السبعين لاستقلال السودان، مناسبة تستدعي التأمل في مسار الدولة منذ نيلها الاستقلال، واستحضار ما حملته هذه العقود من إنجازات وتحديات، وما أفرزته من دروس مهمة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

واشار الاعيسر فى منشور صحفى بمناسبة ذكرى الاستقلال الى التحديات التى واجهت السودان وما شهدته البلاد خلال السنوات الأخيرة من ظروف استثنائية زادت من حدة هذه التحديات، وألقت بظلالها على حياة المواطنين ومؤسسات الدولة.

لافتا انه بالرغم من التحديات ظل الشعب السوداني محتفظاً بقدرة لافتة على الصمود، وبإرث غني من قيم التعايش والتسامح والانتماء الوطني، مبينا اهمية تحمّل المسؤولية الجماعية تجاه الحاضر، والعمل المشترك من أجل مستقبل أكثر وضوحاً واستقراراً.