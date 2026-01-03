مداراتمنوعات

شاهد بالصور.. التيكتوكر السودانية “نهلة” تتجاوز خلافاتها مع طليقها “ميسرة” بإطلالة ملفتة

2026/01/03
نهلة جديد
Screenshot

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, صور حديثة للناشطة, والتيكتوكر, “نهلة”, التي كانت قد أثارت الجدل على السوشيال ميديا قبل أسابيع.

نهلة2 1
Screenshot

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن التيكتوكر, كانت قد دخلت في خلافات مع طليقها “ميسرة”, الذي خرج في مقطع فيديو اتهمها فيه بخيانته بإقامة علاقة غير شرعية مع شاب سوداني, ببريطانيا, إضافة لتعاطيها الكحول.

Screenshot

ووفقاً للصور المتداولة فقد ظهرت “نهلة”, بلقطات جديدة تجاوزت بها خلافاتها مع طليقها ببريطانيا, وسط تعليقات ساخرة من الجمهور والمتابعين.

محمد عثمان _ النيلين

2026/01/03