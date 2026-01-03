شاهد بالفيديو.. الفنانة ندى القلعة ترد على من وصفوها بـأنها “كوزة”: (القحاتة وقيادات الدعم السريع “كيزان” والمشكلة شنو لو الواحد بقى “إسلامي”)

ردت الفنانة السودانية, الشهيرة ندى محمد عثمان “القلعة”, على الإتهامات الموجهة لها من بعض “القحاتة”, الذين وصفوها بأنها “كوزة”.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد خرجت سيدة الغناء السوداني, في بث مباشر ردت فيه على الإتهامات الموجهة لها.

ونفت القلعة, خلال حديثها إنتمائها لحزب المؤتمر الوطني السابق مؤكدة أنها لو كانت تتبع للكيزان لأعترفت بذلك مثلما كانت صريحة في كل تصريحاتها.

المطربة الشهيرة هاجمت “القحاتة”, وأكدت أن قيادات “قحت”, وقيادات الدعم السريع, كلهم “كيزان”, وتم تأسيسهم في عهد الرئيس السابق البشير, وكانوا ينتموا إليه وقتها.

كما تحدثت بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, عن الإسلاميين, وتساءلت هل الإنتماء للإسلام أصبح “سبة”؟ قائلة المشكلة شنو لو الزول بقى مسلم.

محمد عثمان _ النيلين