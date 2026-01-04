شاهد بالصور.. سيدة الأعمال السودانية هبة كايرو تستعرض جمالها في أحدث إطلالة بمناسبة العام الجديد

خطفت سيدة الأعمال السودانية, المثيرة للجدل هبة حسن يوسف, الأضواء بعد ظهورها في صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهرت الصور سيدة الأعمال التي تلقب نفسها باسم “هبة كايرو”, من داخل إحدى محلاتها التجارية بالعاصمة المصرية القاهرة.

“كايرو”, استعرضت جمالها في إطلالة بمناسبة العام الجديد, وظهرت من خلالها بفستان ضيق ومحذق ومثير للجدل ما عرضها لسخرية الجمهور والمتابعين.

محمد عثمان _ النيلين