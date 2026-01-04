منوعات

شاهد بالصور.. سيدة الأعمال السودانية هبة كايرو تستعرض جمالها في أحدث إطلالة بمناسبة العام الجديد

610950027 866086289741799 7095026433962457482 n

608872920 866083276408767 2910597816580744246 n

خطفت سيدة الأعمال السودانية, المثيرة للجدل هبة حسن يوسف, الأضواء بعد ظهورها في صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

610980580 866086413075120 6666802594605622702 n 610950027 866086289741799 7095026433962457482 n

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهرت الصور سيدة الأعمال التي تلقب نفسها باسم “هبة كايرو”, من داخل إحدى محلاتها التجارية بالعاصمة المصرية القاهرة.

609003030 866085923075169 6395203984858523027 n

“كايرو”, استعرضت جمالها في إطلالة بمناسبة العام الجديد, وظهرت من خلالها بفستان ضيق ومحذق ومثير للجدل ما عرضها لسخرية الجمهور والمتابعين.

608758963 866086046408490 5714558149524469429 n 1

محمد عثمان _ النيلين

