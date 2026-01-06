من هو المصري شريف سليمان الذي اختاره عمدة نيويورك لإدارة أضخم ميزانية بلدية في العالم؟

عين زهران ممدانى عمدة نيويورك الجديد الأمريكى من أصل مصرى شريف سليمان مديرا لميزانية مدينة نيويورك، إحدى أكبر وأهم العواصم المالية فى العالم.

وأسند زهران ممدانى إدارة ميزانية المدينة، المقدرة بنحو 115 مليار دولار سنويًا، إلى شريف سليمان، وهى من أضخم الميزانيات البلدية فى العالم.

من هو شريف سليمان ؟

ينحدر شريف سليمان من عائلة مصرية مهاجرة، ويعتز بهذا الأمر كثيرًا، وظهر هذا جليًا خلال تعيينه عندما قال: “أشعر بالفخر العميق بكونى مسلمًا أمريكيًا من أصل مصرى، للانضمام للعمل مع أول عمدة مسلم لنيويورك”.

وصف زهران ممدانى «سليمان» بأنه يمتلك قدرة عميقة على التعامل مع التعقيدات السياسية لإدارة الميزانيات، وهى مهارة حاسمة فى مدينة تتقاطع فيها المصالح الحزبية والضغوط المالية بشكل دائم.

سيتولى شريف سليمان قيادة مكتب الإدارة والميزانية فى نيويورك، المسؤول عن إعداد وإدارة ميزانية تتجاوز 115 مليار دولار سنويًا، وتنسيق الإنفاق بين عشرات الوكالات فى واحدة من أعقد المدن ماليًا.

ويتمتع سليمان بخبرة طويلة فى إدارة المال العام داخل نيويورك، ويعرف بدوره فى صياغة السياسات المالية والميزانيات، سواء فى مؤسسات حكومية أو تعليمية.

قبل التعيين، شغل «سليمان» منصب المدير المالى لجامعة مدينة نيويورك، إذ أشرف على منظومة تضم 26 كلية وميزانية تقارب 5 مليارات دولار.

عند انضمامه لجامعة مدينة نيويورك عام 2023، كانت تعانى 9 كليات عجزًا هيكليًا، أسهم «سليمان» فى خفض العجز بنسبة 77% عبر ضبط التوظيف والإنفاق.

عمل شريف سليمان ضمن 3 إدارات بلدية متعاقبة على مدينة نيويورك، بينها شغله منصب كبير مسؤولى السياسات فى عهد إريك آدامز، ومفوض إدارة المالية خلال ولاية بيل دى بلاسيو.

روسيا اليوم