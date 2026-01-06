رأي ومقالات

حسن إسماعيل: بقية مشهد السفارة

2026/01/06
حسن اسماعيل
> كم كان مخجلا ومؤسفا ومحرجا لنا عندما وقف مدير الهلال الأحمر التركي ليرفع شكواه مباشرة للفريق البرهان!

> وقف الرجل ليقول أنهم يعانون للغاية بعد وصول بواخرهم إلى ميناء بورتسودان محملةً بالمساعدات فيتفاجأون بضرورة أن يسددوا الجمارك!! وأن يُطالبوا بإستئجار مخازن لتفريغ حمولة البواخر!!

> الرجل تأسف وهو يرفع شكايته بأنه انتظر كثيرا لكي تُحل داخل السودان أو أن تصل للسودان عبر السفارة!
> ماذا لو لم يحضر الفريق البرهان إلى تركيا ولم يعقد ذلك اللقاء؟؟
………….

٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥م

