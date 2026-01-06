باشا طبيق يتهم الجيش… لكن الواقع يفضحه.

• ينكر مستشار آل دقلو، الباشا طبيق، جرائم أبو لولو وعمليات النهب الواسعة التي ارتكبتها قواتهم، وهو أمر غير مستغرب ممن اعتادوا قلب الحقائق ورمي جرائمهم على الجيش السوداني.

• في ادعاءٍ أجوف، نشر طبيق منشورًا يتهم فيه الجيش باستهداف أبناء قبائل دارفور وكردفان، في محاولة بائسة للتغطية على ما ارتكبته المليشيا من جرائم موثقة، على رأسها ما جرى في الفاشر من انتهاكات جسيمة وتطهير عرقي متعمد لا يمكن إنكاره أو إلصاقه بالآخرين.

• التاريخ والوقائع على الأرض تكذب هذه الروايات، وتؤكد أن المليشيا هي من شرّدت وقتلت ونهبت، بينما يحاول مستشاروها تضليل الرأي العام بالكذب والتزييف. ومهما طال التلاعب بالحقيقة، فإن المساءلة قادمة، والجرائم لا تسقط بالتزييف ولا بالتضليل.

Basher Yagoub