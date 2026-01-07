رأي ومقالات

دقلو للتسجيلات الوهمية

2026/01/07
عبد الرحيم دقلو

دقلو للتسجيلات الوهمية..
في أرض مليئة بالأعشاب ، وأمام مجموعة يفترض أنها قوة خاصة وكل واحد بزي مختلف ونصفهم جلوس ، وقف عبدالرحيم دقلو يخطب فيهم ، ويطالبهم بالضبط والربط ، وهذا أمر لا يوصى به (مهني أو محترف) ..

وخلاصة الأمر ، لا يمكن لقائد يدير مسرح عمليات بهذه الطريقة البدائية ، كما القوة المشار اليها ومع زوايا الكاميرا لا تتجاوز 50 إلى 70 فرداً ، لا يمكنهم تنفيذ عملية ذات بال في مسرح واسع..

كل ما في الأمر ، تمثيلية روح معنويات قوى منهارة ، وخروج من تعقيدات تصفية حامد علي ابوبكر والاتهامات التى تلاحق المليشيا وعبدالرحيم شخصياً..

ابراهيم الصديق على

