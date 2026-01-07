إلتقى الأسبوع الماضي السيد محمد عثمان الميرغني بالسيد أحمد المهدي الذي زاره الأسبوع الماضي بعد عودته من الولايات المتحدة .

السيد أحمد المهدي هو الأكبر سناً في بيت آل المهدي و بهدا الإعتبار فهو يمثل البيت و الطائفة.

كان لقاء السيدين المهدي و الميرغتي يهز الأوساط السودانية السياسية و غيرها.

اليوم بات اللقا ء بينهما لا يحرك ساكناً و لا يسمع به كثير من السودانيين.

في العام 1956م عندما التقى السيد عبد الرحمن المهدي بالسيد علي الميرغني تبدلت الأوضاع السياسية و سقطت حكومة السيد إسماعيل الأزهري.

كان اللقاء الثنائي حينها مؤثراُ وأضحي اللقاء المؤثر اليوم رباعياً و خارجياً من الرباعية التي تقودها الولايات المتحدة .

لقد أصبحت الكلمة الخارجية اليوم ذات تأثير بالغ على أوضاعنا عكس ما كان الحال في ماضينا .

الوهن الحالي ليس من قبل السيدين بل من حزبيهما بعد أن أفل نجمهما أو كاد، و لم يعد للسيدين و لا الحزبين (الأمة والإتحادي الديمقراطي) التأثير كما كان في الماضي.

غاب الحزبان تماماً عدا ظهور إعلامي من هنا و هناك في الوسائط و بعض القنوات من بعض الشخصيات .

المؤسف أن قوى مؤثرة من الحزبين باتت تحتل موقعها متماهية مع التمرد و قحت،

من حزب الأمة إتخذت بنات السيد الصادق الجانب الموالي للدعم السريع عدا رباح و شقيقها عبد الرحمن و من الحزب الإتحادي أصبح يقود الحزب في التماهي مع التمرد بابكر فيصل و جعفر حسن (سفارات) ومحمد الفكي (منقة) و اتخذ الميرغني و ابنه عبد الله جانب الوطن مع ضعف أثرهما.

افتقد الحزبان التأثير الواضح و كانا مؤثرين في إجزاء واسعة من السودان، الإتحادي في الشرق و شمال السودان و الأمة في النيل الأبيض.

اليوم مع الحرب التي تأتينا من حواضن في دارفور نفتقد تأثير الحزبين هناك و قد كان لهما وجود فاعل فيه الأمة وسط القبائل العربية و الإتحادي وسط القبائل غير العربية .

يفتقد السودان حكمة السيد الصادق المهدي و تأثيره علي الرزيقات و المسيرية و غيرها و نفتقد تأثير الميرغني الكبير علي قبيلة الزغاوة و غيرها من القبائل غير العربية .

غاب الحكماء و أصبحت الأمور تدار ممن لا يعرف قيمة السودان من الذين يريدون تدمير دولة 56 التي بناها القدامى و الآباء و آلت الأمور لأسرة دقلو وآخرين من عينة الباشا طبيق و يأجوج و مأجوج و عبد المنعم الربيع .

أصبحت البلاد تعاني من النظر القاصر من الطارئين على السودان الذين يريدون استعماره و توطين عرب الشتات من غرب أفريقيا يقودهم آل دقلو الحانقين بسبب رفض تجنيسهم و منحهم حواكير في دارفور .

تقترب الحرب من نهاياتها و سيعود السودان حراً أبيا يُبنى بسواعد الشباب الذين شاركوا جيشهم معارك الكرامة و هم الأقدر اليوم علي إدارة بلدهم لتتخذ موقعها الطليعي دولة آخذة بأسباب النمو و النهضة و التطور .

راشد عبد الرحيم