رأي ومقالات
معركة الصبر الطويل…سينهزم النهب أمام الوطن
معركة الصبر الطويل…سينهزم النهب أمام الوطن.
• لا يخوض الجيش هذه المعركة بعجلة ولا بانفعال، بل بعقل بارد ونفس طويل، مدركاً أن الانتصارات الحقيقية لا تقاس بالسرعة بل بسلامة الرجال وثبات الأرض.
• ما يحدث اليوم في كردفان يكشف بوضوح أن المليشيا وصلت مرحلة الاستنزاف القاتل، حيث تتساقط أوراقها واحدة تلو الأخرى بهدوء.
• الجيش يضيق الخناق، يستهدف بدقة، ويراقب الانهيار المتدرج بثقة من يعرف أن النهاية مسألة وقت لا أكثر.
• فالفارق الجوهري هنا ليس في السلاح وحده، بل في الدافع: المليشيا تقاتل من أجل النهب، بينما يقاتل الجيش من أجل الوطن.
• وحين تكون القضية عادلة، يصبح الصبر سلاحاً، ويصبح الانتصار نتيجة حتمية لا مجرد احتمال باذن الله .
Basher Yagoub