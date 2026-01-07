معركة الصبر الطويل…سينهزم النهب أمام الوطن.

• لا يخوض الجيش هذه المعركة بعجلة ولا بانفعال، بل بعقل بارد ونفس طويل، مدركاً أن الانتصارات الحقيقية لا تقاس بالسرعة بل بسلامة الرجال وثبات الأرض.

• ما يحدث اليوم في كردفان يكشف بوضوح أن المليشيا وصلت مرحلة الاستنزاف القاتل، حيث تتساقط أوراقها واحدة تلو الأخرى بهدوء.

• الجيش يضيق الخناق، يستهدف بدقة، ويراقب الانهيار المتدرج بثقة من يعرف أن النهاية مسألة وقت لا أكثر.

• فالفارق الجوهري هنا ليس في السلاح وحده، بل في الدافع: المليشيا تقاتل من أجل النهب، بينما يقاتل الجيش من أجل الوطن.

• وحين تكون القضية عادلة، يصبح الصبر سلاحاً، ويصبح الانتصار نتيجة حتمية لا مجرد احتمال باذن الله .

Basher Yagoub