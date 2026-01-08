ظهر دقلو نحيلاً وقد انخفض وزنه كثيراً، مما يشير إلى جسد أنهكه المرض

مقطع فيديو متداول، يظهر قائد ثان مليشيا الدعم السريع عبدالرحيم دقلو وهو يخاطب جنود وسط الظلام الحالك، مقطع الفيديو يكشف عن رجل يطارد ما تبقى من صورته.



ظهر نحيلاً وقد انخفض وزنه كثيراً، مما يشير إلى جسد أنهكه المرض، وملامح شحوب لا تخطئها العين، وصوت يحاول أن يبدو صلباً، بينما الواقع من حوله يتآكل، أحياناً لا تحتاج الهزيمة إلى بيان صحفي ؛ يكفي أن ينطق الجسد بما عجز الخطاب عن إخفائه.

الجنود الذين يذوبون في الظلام، تعبير صادق عن الخوف. الظلام هنااعتراف ضمني بأن السماء لم تعد آمنة، وأن غارات سلاح الجو السوداني تفرض حضورها حتى في لحظة الخطاب. وهنا يصبح خطاب “دقلو” محاولة يائسة لرفع معنويات لم تعد تستجيب.

الفيديو كله لا يتجاوز كونه صدى لحرب نفسية، يخاطب الوهم أكثر مما يخاطب الواقع.

رشان اوشي