10 أنواع تأشيرات فورية عند الوصول لدخول قطر.. تعرف عليها

يحق لرعايا أكثر من 95 دولة من مختلف دول العالم دخول دولة قطر بتأشيرة فورية عند الوصول إلى منافذ الدولة، حيث أدرجت وزارة الداخلية مواطني عدد من الدول على قائمة المعفيين من تأشيرة الدخول المسبقة.

يتاح لمواطني هذه الدول البقاء لفترات زمنية مختلفة، بشرط إبراز جواز سفر سارٍ لا تقل صلاحيته عن ثلاثة أشهر وتذكرة مؤكدة لمتابعة الرحلة أو تذكرة ذهاب وعودة مؤكدة، بالإضافة إلى التأمين الصحي الإلزامي، وتأمين المركبة في حال القدوم عن طريق المنفذ البري، بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.

تخضع جميع قواعد وسياسات التأشيرات الخاصة بالزوار للتغيير دون إشعار، ويتم اعتمادها وإصدارها من قبل وزارة الداخلية.

التأشيرات الفورية عند الوصول:

1- تأشيرة سياحية فورية مجانية لمدة (90) يوماً غير قابلة للتمديد (43) دولة.

2- تأشيرة سياحية فورية مجانية لمدة (30) يوماً قابلة للتمديد لمدة مماثلة (39) دولة.

3- دخول رعايا الولايات المتحدة الأمريكية لمدة (90) يوماً بدون تأشيرة.

4- تأشيرة سياحية مشتركة بين دولة قطر وسلطنة عمان فورية مقابل رسوم (100) ريال لمدة (30) يوماً قابلة للتمديد لمدة ممائلة (6) دول.

5- تأشيرة سياحية فورية مجانية لمدة (30) يوماً بحد أقصى (الجنسية الباكستانية والهندية والتايلندية).

6- تأشيرة سياحية فورية مجانية لمدة (90) يوماً بحد أقصى (الجنسية الأوكرانية).

7- تأشيرة سياحية فورية أو رجال أعمال فورية مقابل رسوم لمدة (30) يوماً بحد أقصى (الجنسية الإيرانية).

8- تأشيرة سياحية فورية أو رجال أعمال فورية مقابل رسوم لمدة (30) يوماً (جنسية بيلاروس).

9- تأشيرة مقيمي ودول مجلس التعاون- تأشيرة فورية سفرة واحدة مقابل رسوم (100) ريال لمدة (30) يوماً قابلة للتمديد.

10- تأشيرة مرافقي مواطني دول مجلس التعاون- تأشيرة فورية سفرة واحدة مقابل رسوم (100) ريال لمدة (30) يوماً قابلة للتمديد.

تأشيرات منصة هيّا:

“هيّا” هي منصة إلكترونية للحصول على التأشيرات السياحية لزوار دولة قطر من كل دول العالم، بكل يسر وسهولة.

تقدم منصة هيّا عدة أنواع من سمات الدخول (التأشيرات) السياحية، وهي:

– سمة دخول سياحية.

– سمة دخول مقيمي دول مجلس التعاون الخليجي.

– سمة دخول مرافقي مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

– سمة الدخول عن طريق إخطار السفر الإلكتروني ETA.

كما تتيح المنصة العديد من الخدمات التي يمكن للزوار الاستفادة منها خلال زيارتهم لدولة قطر، لمتابعة ما يستجد من فعاليات وعروض.

ويمكن الحصول المزيد من المعلومات عن التأشيرات والخدمات عن طريق الدخول إلى منصة هيّا من خلال الرابط hayya.qa أو تطبيق هيّا على الهواتف الذكية.

يتطلب الدخول إلى دولة قطر الحصول على وثيقة تأمين صحي سارية من شركات التأمين المسجلة لدى وزارة الصحة العامة.

يلزم القادمين إلى دولة قطر بسياراتهم عبر منفذ أبو سمرة الحدودي إنجاز وثائق التأمين المطلوبة منهم إلكترونياً ( المكتب القطري الموحد) كما يمكنهم التسجيل المسبق عبرمنصة هيّا.

