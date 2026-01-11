المرتزقة… سلاح باليد وكذب باللسان.

• المرتزق يترك بلده ويأتي ليقاتل في أرض ليست أرضه، لا من أجل قضية ولا حق، بل من أجل المال والغنائم ، تدعمه دول وأموال خارجية، فيقتل ويهجر ويغتصب ويدمر القرى والمدن ، بلا رحمة ولا ضمير.

• في المقابل، يقف شباب السودان من المستنفرين ” المتطوعين ” للدفاع عن أهلهم وأرضهم، وهذا حق طبيعي لا يحتاج إلى تبرير.

• لكن الأخطر من المرتزق المسلح، هو المرتزق بالكلمة، ناشط جبان سياسي مرتشي يتجاهل كل الجرائم والانتهاكات، ويهاجم من دافع عن نفسه، ويشوه الحق بشعارات كاذبة.

• هؤلاء يحمون الجريمة بالصمت أو بالتضليل، ويمنحون القتلة غطاء سياسياً وأخلاقياً، ففضحهم واجب، لأنهم أخطر من السلاح، ولأن الكذب حين يقال كثيراً يصبح شريكاً في الدم .

Basher Yagoub

