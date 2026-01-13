القائد البرهان مقاتل كوشي من ارض الحضارات.

• من الطبيعي ان يتم إستهدافه إعلامياً وسياسياً بل وعسكرياً .. إنه يفعل ما يقول ولا يتردد في الدفاع عن شعبه ووطنه كمافعل أسلافنا بعانخي وشبتاكا والمك نمر والمهدي ومضوا كراما ليحيا السودان .

• تولى المسؤولية الجسيمة التي تهربت منها عشرات الشخصيات السياسية والعسكرية التي تواطأت وتماهت مع العدو الأماراتي الذي يهدد المصالح العليا للسودان وشعبه .

• كان قراره واضحاً وحاسماً وهو أن يخرج الجنجويد من هذه الارض الطيبة ، ان نسدل الستار عن اي اطماع قبلية او اي نزعة فردية للتسلط على هذا الشعب الكريم .

• الرئيس #البرهان رجل ود بلد بملامحه السودانية الاصيلة يحب شعبه الذي يبادله حباً بحب لانه أدى واجب الوطن المقدس من موقع متقدم دون أن يتراجع او يهتز في الوقت الذي تكالبت فيه علينا الأمم ودحرناها بأيدينا عنوة وإقتدارا .

• لم يساوم الرئيس البرهان على حق السودانيين الذين حولت المليشيا الارهابية حياتهم الى ما يشبه الكابوس الثقيل قتلا ونهباً وإغتصاباً وتدميرا عبثي لمقدراتهم ومؤسساتهم الاقتصادية والتعليمية والثقافية .

• لا يطعن البرهان في ظل الفيل ابداً ، وهو المقاتل العنيد الذي طعن الفيل نفسه ولم يبالي ، كررها مرارا لن تنال الامارات ذات الطموحات الاستغلالية شيئا من بلادنا مهما كان ثمن مقاومتنا لمشروعها الإستعماري .

• وكيف لرجل خبر الموت ودروبه بكل هذه الصلابة اربعين عاما ان ينكسر او ينحني ؟ فقد رفض ان يهادن مرتزقة ال دقلو وهي الهدنة التي تكون بمثابة قبلة الحياة بالنسبة لهم .

• تحركت قواته في كردفان ودارفور برا وجوا ولن تعود الى ثكناتها حتى يخرج اخر جنجويدي من حدودنا الغربية .

• سينال هذا الشعب الصابر ما تمنى وسينتصر جيشه العظيم في كردفان ودارفور كما إنتصر في ولايات سنار والجزيرة والخرطوم ، سينتصر شعب السودان .. بإذن الله تعالى سينتصر البرهان .

Basher Yagoub