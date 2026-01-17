بنحو 12 ألف دولار.. إعلان بيع سيارة نادرة للشيخ الشعراوي في مصر – صور

أثار إعلان بيع سيارة الشيخ محمد متولي الشعراوي الراحل موجة واسعة من الجدل والتفاعل بين رواد موقع التواصل الاجتماعي في مصر.

ونقلت وسائل مصرية عن كريم جمال صبيحة، صاحب المعرض، إنه اشترى السيارة قبل نحو 8 أشهر من تاجر سيارات في مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، مشيرًا إلى أن السيارة ظلت في حوزة أسرة الشيخ الشعراوي حتى عام 2024، حين باعها الشيخ عبد الرحيم محمد متولي الشعراوي، نجل الراحل، قبل أن يعيد بيعها له.

وأوضح صبيحة أن السيارة من نوع مرسيدس موديل 1989، طراز 260 SE، وتُعد من الطرازات الخاصة جدًّا، إذ لم يُدخل إلى مصر من هذا الموديل سوى 10 سيارات فقط، من بينها هذه السيارة.

وأشار صاحب المعرض إلى أن السيارة معروضة للبيع بسعر يتراوح بين 575 ألف جنيه و600 ألف جنيه، لافتًا إلى إقبال كبير عليها منذ طرحها، خاصة من هواة اقتناء السيارات الكلاسيكية والنادرة، بحسب صحيفة المصري اليوم.

الشرق القطرية