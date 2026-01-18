نيللي كريم تهنيء ويجز ونور العزاوي بالزواج| ماذا قالت؟

وفاجأ مطرب الراب ويجز، جمهوره ومحبيه، بإعلان زواجه، صباح الجمعة 16 يناير 2026، من خلال منشور له عبر حسابه الرسمي على تطبيق “إنستجرام”.

وتساءل الكثيرون عن هوية عروسة ويجز، التي كشف عنها في منشور ثانٍ له عبر إنستجرام، وقال إن العروس تُدعى (نور العزاوي)، وهي عراقية الجنسية، وتقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعمل زوجة ويجز (نور العزاوي) في مجال الموضة، فهي ستايلست خاص لـ ويجز وعدد كبير من النجوم، منهم ماجد المهندس، وبدأت علاقتها مع ويجز، ومعرفتها به قبل نحو 3 سنوات.

