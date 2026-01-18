ثقافة وفنون

نيللي كريم تهنيء ويجز ونور العزاوي بالزواج| ماذا قالت؟

2026/01/18
cda0cb71 62ac 4820 a92a 5d08063af1f1 16x9 1200x676

وفاجأ مطرب الراب ويجز، جمهوره ومحبيه، بإعلان زواجه، صباح الجمعة 16 يناير 2026، من خلال منشور له عبر حسابه الرسمي على تطبيق “إنستجرام”.

وتساءل الكثيرون عن هوية عروسة ويجز، التي كشف عنها في منشور ثانٍ له عبر إنستجرام، وقال إن العروس تُدعى (نور العزاوي)، وهي عراقية الجنسية، وتقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعمل زوجة ويجز (نور العزاوي) في مجال الموضة، فهي ستايلست خاص لـ ويجز وعدد كبير من النجوم، منهم ماجد المهندس، وبدأت علاقتها مع ويجز، ومعرفتها به قبل نحو 3 سنوات.

a33a0962 1eeb 435e 9 774 082903

صدى البلد

إنضم لقناة النيلين على واتساب


Promotion Content

أعشاب ونباتات           رجيم وأنظمة غذائية            لحوم وأسماك

2026/01/18