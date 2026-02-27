من هي الممثلة المصرية المستفزة لـ”المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي”؟

تسبب تجسيد الممثلة المصرية روان الغابة شخصية “كابتن إيلا” المتحدثة باسم قوات الجيش الإسرائيلي في مسلسل “صحاب الأرض” هجوما عليها من صاحبة الشخصية الأصلية.

وفي وقت سابق اليوم، نشرت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إيلا واوية، فيديو تهاجم فيه مسلسل “أصحاب الأرض”، وتقول إن “الفن رسالة إذا كان نظيفا، أما غير ذلك فهو غسيل عقول وتزييف للحقائق”.

وقوبل المسلسل على مدار الأيام الماضية بانتقادات إسرائيلية متعددة، رغم استناد أحداثه بحسب صناعه إلى مشاهد حقيقية من حرب غزة.

وادعت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي أن المسلسل “قلب القاتل إلى ضحية والضحية إلى متهم”، ووصفت العمل بأنه ليس مجرد دراما بل تزوير وتزييف للحقائق، بحسب قولها.

وُلدت روان الغابة في 11 أبريل 1989، وبدأت رحلتها الفنية من بوابة الدراسة الأكاديمية، حيث صقلت موهبتها بدراسة التمثيل والإخراج في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما منحها رؤية فنية تمزج بين تقنيات المسرح العالمي والهوية المصرية.

ولم تكتفِ بالوقوف خلف الكاميرا كمخرجة، بل تحركت بثقة أمامها لتثبت حضورها كممثلة قادرة على التنقل بين أنماط مختلفة من الشخصيات.

قدمت روان الغابة معالجة مسرحية لفيلم “مولان روج” عُرضت على خشبة دار الأوبرا المصرية، في تجربة لاقت اهتمامًا داخل الوسط المسرحي، كما قدمت عرض الفلكلور والإيماء “Mime Show” الذي جال في عدة دول من بينها مصر والتشيك ولبنان، ما يعكس طموحها لتقديم الفنون الأدائية المصرية في إطار معاصر وعابر للحدود.

وعلى مستوى الدراما، كانت أولى مشاركاتها في مسلسل “حقي برقبتي” عام 2009 مع الفنان حسن حسني والفنانة ماجدة زكي، إلا أن انطلاقتها الحقيقية جاءت في مسلسل “ذات” عام 2013 أمام نيللي كريم، حيث قدمت شخصية والدتها في العمل. وتوالت بعدها مشاركاتها، إذ ظهرت في مسلسل “مفترق طرق” عام 2024 مع هند صبري، ثم في مسلسل “قلبي ومفتاحه” ضمن موسم رمضان 2025 مع آسر ياسين، وصولًا إلى دورها اللافت في “صحاب الأرض” في رمضان 2026.

إلى جانب عملها كممثلة، أسست روان الغابة شركتها الخاصة الغابة للإنتاج (Elghaba Productions)، التي تسعى من خلالها إلى تصدير الفنون الأدائية المصرية إلى الجمهور العالمي برؤية حديثة.

كما شاركت في برنامج “Arabs Got Talent” عام 2018، في تجربة أظهرت جانبًا مختلفًا من موهبتها أمام جمهور عربي واسع.

بعيدًا عن الكاميرا، تهوى روان الغابة رياضة كمال الأجسام، وهي متزوجة ولديها طفل وطفلة، وتحرص على الموازنة بين حياتها الأسرية وطموحها الفني. وبين المسرح والدراما، تواصل روان بناء مسيرة متعددة الأوجه، تجعلها واحدة من الأسماء التي تفرض حضورها بثبات في كل تجربة جديدة تخوضها.

