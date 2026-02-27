“فاتت سنة” أم عشرات السنوات؟.. ميادة الحناوي تشعل مواقع التواصل بإطلالة عشرينية (صور)

تصدرت الفنانة السورية ميادة الحناوي مؤشرات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب انتشار صور حديثة لها ظهرت فيها بملامح شبابية لافتة، شملت بشرة مشدودة وشفتين ممتلئتين.

وانقسمت الآراء حول مصدر هذا التغيير، فمنهم من أرجعها إلى تعديلات بالذكاء الاصطناعي، ومنهم من اعتقد أنها نتيجة عمليات تجميلية أو استخدام فلاتر التنحيف والإضاءة.

وتأتي هذه الضجة الإعلامية بالتزامن مع اقتراب الفنانة من عامها السابع والستين، حيث تحرص ميادة الحناوي بين الحين والآخر على مشاركة متابعيها بصور جديدة، تظهر فيها بعناية فائقة بمظهرها وأناقتها.

وكانت الحناوي قد صرحت في لقاءات سابقة بأنها لم تغير ملامحها الأصلية، بل تحافظ على رشاقتها وتهتم بجمالها بالطرق التي تضمن لها الراحة النفسية والثقة، نافية وجود تدخلات كبيرة في شكل وجهها.

يذكر أن ظهور ميادة الحناوي الأخير في حفل غنائي أُقيم بمدينة الدار البيضاء المغربية منتصف فبراير الماضي، كان بمثابة العودة القوية للجمهور، حيث أحيَت الأمسية الغنائية بمناسبة عيد الحب، وسط حضور جماهيري كبير.

ميادة الحناوي نحسابها ماتت ..ركبت راس جديد وطلعتلنا 🙄 pic.twitter.com/pwBYkh2Uwl — 🔻🇵🇸🇱🇾Marwa_almahdi (@Maalmahdi6) February 26, 2026

المصدر: RT