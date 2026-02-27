كيت ميدلتون تخالف قواعد الموضة في إطلالتها الأولى بعد اعتقال الأمير أندرو

عادت الأميرة كيت ميدلتون إلى مهامها الملكية، حيث حضرت مباراة بطولة غينيس للأمم الست 2026 بين إنكلترا وأيرلندا في ملعب أليانز في تويكنهام. بالنسبة لأميرة ويلز، الراعية لاتحاد الرغبي الإنجليزي.

اعتمدت ميدلتون إطلالة بسيطة وأنيقة في ظهورها المنفرد، متخليةً بهدوء عن قاعدة أزياء راسخة: عدم تنسيق الأسود مع الكحلي. بالطبع، وُضعت هذه القواعد لتُكسر، وإطلالتها الأنيقة والبسيطة خير دليل على ذلك. ارتدت معطفًا صوفيًا كحليًا بأكمام محددة وخصر ضيق قليلاً، مع كنزة سوداء برقبة عالية. وأكملت إطلالتها بتشجيع فريقها بوشاح الرغبي الإنجليزي. في هذه الأثناء، تألقت بزوج من الأقراط الماسية المتدلية البراقة.

يُعدّ هذا الظهور الأول لميدلتون منذ اعتقال صهرها أندرو ماونتباتن-ويندسور في 19 شباط (فبراير) للاشتباه في ارتكابه مخالفات في منصبه العام. وبحسب التقارير، كانت هي وعائلتها على بُعد أميال قليلة في قصر أنمر هول، ضمن ملكية ساندرينغهام في نورفولك، وقت وقوع الاعتقال.

وأصدر الملك تشارلز من جهته بيانًا قال فيه إن “القانون يجب أن يأخذ مجراه” عقب اعتقال شقيقه، وذلك بعد أن جرده من ألقابه الملكية في وقت سابق وسط تساؤلات عن سحبها أيضاً من ابنتيه الأميرتين أوجيني وبياتريس. وفي الوقت نفسه، أفادت مصادر إعلامية مختلفة بأن ويليام وميدلتون “يؤيدان” بيان الملك، على الرغم من أنهما لم يُصدرا بيانًا رسميًا.

