احتفاءًا بمسيرة من الضحك.. تكريم “الممثل الكندى الأمريكى”

أعلنت الأكاديمية الفرنسية لفنون وتقنيات السينما عن تكريم الممثل الكندى الأمريكى الشهير جيم كارى، إذ حصل على جائزة سيزار الفرنسية عن مشواره، خلال الدورة الـ51 من حفل توزيع الجوائزـ الذى أُقيم فى قاعة أولمبيا بالعاصمة باريس.

وجاء التكريم بعد مشيرة فنية استثنائية قدم فيها جيم كارى أعمالًا متنوعة بها بصمات بارزة فى السينما العالمية، وبعدما تسلم الجائزة فاجئ جيم كارى الحضور الفرنسى بتحدثه الفرنسية بطلاقة أثناء تكريمه.

مشوار جيم كارى الفنى به العديد من المحطات والمراحل بين الكوميدى والارتجالى، وذلك قبل انتقاله للتلفزيون وتحقيق حلم الشهرة من خلال برنامج «In Living Color»، وفى 1994،حقق جيم نقلة نوعية فى السينما من خلال أفلام مثل «The Mask»، و«Dumb and Dumber».

ومع الوقت أثبت جيم قدراته فى الأعمال الدرامية، فى أفلام مثل «The Truman Show»، ونال عن بعضهم جوائز مثل «جولدن جلوب»، كما حصل على وسام فارس فى «وسام الفنون والآداب الفرنسي» فى 2010.

المصري اليوم