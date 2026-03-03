عبير صبري تخطف الأنظار بإطلالة راقية باللون الأبيض

لفتت الفنانة عبير صبري، الأنظار؛ في أحدث ظهور لها، حيث شاركت جمهورها صورًا بإطلالة أنيقة تتميز بالرقي والبساطة في الوقت نفسه.

وظهرت عبير صبري مرتدية فستانًا طويلًا باللون الأبيض، تميز بتصميم ناعم من قماش الدانتيل، مع قصة كتف واحد أضفت لمسة عصرية على الإطلالة.

وجاء التصميم منسدلًا بشكل أنيق أبرز رشاقتها، مع تفاصيل تطريز خفيفة عند الخصر زادت من فخامة المظهر.

واعتمدت تسريحة شعر منسدل على الكتفين، مع مكياج هادئ ارتكز على الألوان الترابية التي أبرزت ملامحها، واختارت حقيبة صغيرة باللون الفضي لتكمل تنسيقها بشكل متناغم.

الإطلالة حصدت تفاعلًا واسعًا من متابعيها، الذين أشادوا بأناقتها واختيارها لتصميم يجمع بين البساطة والفخامة.

صدى البلد