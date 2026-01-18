الشياطين في خدمة جنجويد إعلام فقدو الشغف:

يبدو أن الدجاج الألكتروني بتاع الحلف الجنجويدي ضربو مرض سمير ومعظمو مات. لانو الأيام دي ملاحظ هجوم علي بوستاتي مستحيل يكون من زول حي ياكل ويشرب ويمشي في الأسواق ويكذب كجنجويدي عادي.. لانو الهجوم بيكون أوف بصورة غريبة من روح البوست. ودة بيرجح أنو هجوم من بوتات ذكاء إصطناعي. والاحتمال ده زاد لما لاحظت أنو لما أرد عليهم بمساخة تليق بيكون ردهم ميتان وما فيهو أي شغف بتاع زول حيي عندو إحساس يمكن زعلان من مساختى أو فرحان بانتصارو علي. مكنة يعني أو بوت آلي.

من زمان ملاحظ أنو كتاب الحلف الجنجويدي مدعومين بألاف اللايكات واحيانا التعليقات من غرف إرتزاق إلكتروني وبوتات – وهذا هو المعادل الشيطاني للملائكة التي تدعم المؤمنين.

المهم، تقول الأساطير أنو الفنان محمد أحمد عوض زمان، سنة آس، مشا مصر علاج وحضر حفلة في المسرح لأم كلثوم. لما رجع الإذاعة عملت معاهو لقاء وحمد الله عا السلامة وكدة. المذيع سال محمد أحمد عوض عن رايو في أم كلثوم. فقال ليهو والله ما بطالة لكن موسيقتها صفافيرها كتيرة، لكن علي بالطلاق عندها بتاع بنقز لو لقيتو أطير بيهو السما.

فحسي كتاب الحلف الجنجويدي عندهم غرف إعلام وبوتات داعمة من الهند والسند وعبرستان علي الطلاق لو لقيت نصهم أطير بيهم السما.

معتصم اقرع