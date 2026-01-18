نور الدائم نموذج حقيقي للدناءة والخسة.

قام من قبل بتسجيل محادثة بينه و أردول ، و أتضح أن عينه كانت على كرسي أردول و قد كان .

ثم قام بالتسجيل لأبو نمو ، و تخلص منه ليحل محله.

اليوم ظهر تسجيل للجاكومي و المسؤول منه أيضا نور الدائم ، سربته الحركات الى مجاهد العطوي و الذي بدوره قام بنشره .

الغرض من التسجيل ضرب معسكر الرئيس البرهان و منعه من المضي نحو الهدنة .

آثارة الكباشي و ابراهيم جابر ضد برهان .

أي توتر في كابينة قيادة الجيش يفتح الباب للأطراف في قيادة الجيش في البحث عن قوات تتحالف معهم للسيطرة على السلطة .

الحركات ترى في درع البطانة و بقية ألوية الجزيرة تهديدا و تحاول أن تضعفهم بالتهميش الاعلامي و الخنق الاقتصادي .

عبد الرحمن عمسيب