( دبابيس )

📌 التسجيل المسرب بين الجاكومي ونور الدائم واضح جدا بانه لا علاقة له بالذكاء الاصطناعي و من الواضح ايضاً بان التسجيل تم من خلال طرف ثالث ولا علاقة لاحد الطرفين بتسجيله او تسريبه.

📌 ظهر وزير الثقافة و الاعلام و هو يسجل مقطع فيديو في الطريق بين سواكن و جبيت يوجه فيه كلمة شكر لاهل الشرق و التسجيل تم من خلال هاتف ايفون و ظهرت معاناة المصور و هو يطالب الوزير بالاقتراب من عدسة الهاتف في محاولة فاشلة للموازنة بين (كادر ) الصورة و الصوت و لا نجح كادر الصورة و لا خرج الصوت نقياً .. فاذا كان وزير الاعلام بجلالة قدره يصور من خلال الهاتف و بدون مايك ويرلز فلا حرج على عطاف التوم و اصدقائه.

📌 الجاكومي و نور الدين حالهم كحال اغلبية موظفي الدولة منذ الإستقلال و حتى موظفي القطاع الخاص، يتلذذون بــ( شمارات) الإقالة و النقل و يتداولون الإشاعات و الاخبار قبل حدوثها و بعد حدوثها يحتسون القهوة على سيرة من تم نقلهم و الإطاحة بهم، و الفرق بينهم و بين بقية القيادات المدنية و الحزبية أن الآخرين لم يتم فضحهم بعد.

📌 احدهم معنوياته ارتفعت جداً بزيارة البرهان و مناوي لاحقا لداره و بالالتفاف الكبير لقيادات و رموز الدولة حوله .. غشيم .. و يبدو بانه لا يعرف كهنة الجيش.. و لم يشاهد العطا و كباشي و هم يلقون التحية العسكرية على حميدتي في يوم من الايام.

نزار العقيلي