الذهب يقفز فجأة.. نصائح مهمة قبل الشراء بعد الارتفاع الأخير

شهدت أسعار الذهب، قفزة مفاجئة خلال الأيام الماضية، لجميع الأعيرة سواء في المشغولات الذهبية أو السبائك.

وأثار هذا الارتفاع تساؤلات لدى المستثمرين والمقبلين على شراء المعدن النفيس حول أفضل وقت للشراء والأوفر، لتجنب الخسائر أو تحقيق أكبر استفادة مالية.

وأوضح إيهاب واصف، خبير قطاع الذهب، ورئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات المصرية، الوقت المناسب للشراء، والفرق بين الذهب الأبيض والأصفر.

وقال لـ”مصراوي”: “كل اللي هقوله اشتروا ذهب، وكرر نفس الجملة أكثر من مرة، ملفتًا إلى أن الأسعار خلال الفترة المقبلة ستترتفع أكثر بكثير عن الوقت الحالي”.

نصائح للشباب المقبلين على الزواج

وأضاف: “من يريد شراء”الشبكة” يمكنه اختيار كميات محدودة دون تحمل تكاليف كبيرة، فالمصانع في الوقت الحالي، تقوم بصنع أشكال جميلة عيار 14، و18، وكل شاب يمكنه الشراء في قدر المستطاع”.

ونصح الذين يفكرون في شراء الذهب بالإسراع في اتخاذ القرار، تحسبا لارتفاعات أخرى متوقعة خلال الأيام المقبلة.

وبين أنه لا يوجد فرق بين الذهب الأبيض والأصفر من حيث السعر، لكن الاختلافات قد تكون في الأشكال التصميمات.

وقدم عدة نصائح للشباب تتمثل فيما يلي:

– الشراء في أسرع وقت.

– متابعة الأسعار يوميًا قبل الشراء.

– التأكد من مكان الشراء وموثوقية التاجر.

– تحديد التكلفة قبل النزول للشراء.

– الشراء بنسب محددة وقدر المستطاع.

– عدم التسرع وشراء كميات كبيرة قبل دراسة الميزانية المتاحة.

مصراوي