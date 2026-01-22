بعد أن طلب عبدالرحيم من حميدتي قتله!!

السوباط في الخرطوم وماذا عن دقلو؟! (الحلقة الأولى)

بكرى المدنى

(١)

أمس الأول حملت طائرة مدنية مجموعة من رجال الأعمال الى الخرطوم وتبينت بينهم السيد هشام السوباط فسرحت طويلا في تغيير الأحوال !!

(٢)

عندما ألتقيت السوباط في بورتسودان بعيد الحرب كنت شغوفا لأن استمع منه الى حكايته مع آل دقلو- حميدتي وعبدالرحيم بل كنت لحوحا في ذلك حتى دعاني الى مقره الرئيس في البورت

(٣)

بدأ السوباط الحديث من بداية علاقاته بدقلو اخوان ولكنه طلب منى عدم النشر لتقديرات خاصة وألتزمت بذلك طويلا وـ فى تقديري- الآن وقد عاد السوباط الى الخرطوم حان وقت نشر بعض المعلومات في تلك العلاقة الشائكة

(٤)

قال السوباط : ـ حميدتي شخصية مهجسة- قلقة – غدارة ألتقيته في شارع الستين بالخرطوم أكثر من مرة وكان وقتها عميدا ولكنه كان يطمح في أن يكون رئيسا وكان كثير الشكوى والتذمر من رفاقه في النظام السابق خاصة نافع وهرون ويتحدث عنهم بسوء كبير ويقسم بأنه لن يتركهم وعندها أحسست بأنه ينوي على شيء للبلد وبعد الثورة أرسل الى وطلب مني عمل المحفظة الإقتصادية وعملتها له وبعد ذلك طلب مني الشراكة في التجارة ـ!

(٥)

كان رد السوباط على طلب حميدتي للشراكة واضحا بالقول :- انا ما بشارك زول شايل بندقية ولكن حميدتي أصر عليه قائلا بكرة تجيب القروش ونصبح شركاء !وكانت حجة السوباط:- انا شغال في الوقود وده شغل ما عندك علاقة به ولكن حميدتي لم يقتنع وطلب منه أن يساعده فى التجارة إن رفض الشراكة !

(٦)

ويقول هشام :- كان عندي قروش في بنك السودان وحميدتي عارفها وعينه عليها وهو نائب رئيس كل مرة يطلب مني دين فأعطيته ٥مليون دولار ولكنه زعل وشافها شوية!!

(٧)

اتصل علي حميدتي مشيت له و-الحديث للسوباط- في بيت بالقرب من جهاز المخابرات ولما وصلت ما سلم علي ولا عاين لي فسألته انت قاعد هنا ليه؟ فرد علي :- انا زول شين والمكان ده بشبهني!! وفجأة -يقول السوباط – بدأ حميدتي يهدد في ويقسم بأنه لن يتركني وقال لي اطلع وتاني ما تجيني !!ويضيف السوباط -قلت له :- الكلام ده عيب يا سيادة النائب أهدأ وانا برجعلك المساء

(٨)

مساء نفس اليوم يقول السوباط-مشيت لحميدتي وكان معه عبد الرحيم في الصالون وبدأوا يتكلمون معي كلام فارغ ويقولون اتهامات منها انى خائن وزول البرهان وقال حميدتي والحديث للسوباط:- انا ح اقبضك واقبض البرهان زاتو واضاف :- انت نائب الرئيس ما انا وكل الوزراء بسمعوا كلامك انت /وناسك بتاعين اتحاد اصحاب العمل ما بجوني وبدأ يهرج ويشتم الرئيس قائلا برهان عاوز يدمرنا وانت تساعد فيه !!

(٩)

قال السوباط:- فوجئت بحميدتي محتفظ بمواقف غريبة في نفسه منها ما ذكر لي- انت رفضت تمشي معاي روسيا وانا نائب رئيس وكذلك الجنينة ومروى عند السيول فذكرت له أسبابي ومنها اني كنت خارج البلد ولكنه كان حانق جدا وهنا تدخل عبدالرحيم وقال له :- سنتين بحاول اقنع فيك السوباط خائن لكن الحمدلله أخيرا اقتنعت واضاف خليني اقتله الآن وقال السوباط ان عبد الرحيم من شدة الغضب والرغبة في قتله يومها سقط من الكنبة ولكن حميدتي قال له :- خليه انا بكرة بفتح فيه ٢٠بلاغ وبسجنه وفعلا لفقوا لي قضية جاز فاسد واشتروا وقتها القضاة والنيابات والمحاكم ومشيت حكيت للرئيس البرهان فطلب مني السفر في هذا الوقت !

# أواصل



