■ قرار الخارجية الأمريكية تصنيف جماعة الإخوان المسلمين في السودان منظمة إرهابية خطوة تعكس وتؤكد التخبط الذي تعيشه إدارة ترامب في تعاطيها مع الملفات الخارجية ويكفي تعثرها في المستنقع الإيراني الذي بات واضحاً تنامي كلفته علي الداخل الأمريكي ..

■ قرار الخارجية الأمريكية لا يستند علي حيثيات موضوعية تعضده وهو إمتداد لقرارات سابقة ومشابهة ضد كل القوي الحية في العالمين العربي والإسلامي وكل بقعة تناهض الهيمنة الأمريكية وشبق السيطرة علي منابع الثروة والخيرات في كل الدنيا ..

■ قرار الخارجية الأمريكية إمتداد لخط التواطؤ مع دويلة الإمارات والتي هللت كلاب صيدها للقرار والذي جاء في توقيت بلغت فيه سمعة الإمارات الحضيض بعد الهلع الذي أحال ناطحات سحابها إلي خرابات مهجورة ..

■ القرار يهدف إلي مزيد من الضغوط علي الجبهة الداخلية بالسودان لترخي قبضتها الداعمة والمساندة للقوات المسلحة السودانية .. ويهدف إلي فتح نوافذ لعودة القوي الداعمة للتمرد وروافعه الدولية والإقليمية ..

■ ومع هذا فإنه علي التيار الوطني والإسلامي في السودان التعامل مع القرار بالجدية اللازمة ووضع التدابير اللازمة لمناهضته .. وهنالك أكثر من تجربة سابقة أحالت مثل هذه القرارات إلي رماد ..

■ والله غالبٌ علي أمره ولكن أكثر الناس لايعلمون ..

عبد الماجد عبد الحميد